Amnistia nelle carceri, inizia il digiuno - staffetta di Totò Cuffaro (Dc)

Inizia da oggi il Satyagraha, il"Digiuno a staffetta" per l'amnistia della repubblica, promosso dall'associazione Bellezza radicale e accolto a titolo personale da moltissimi dirigenti e militanti della Democrazia Cristiana. Ad aprire la staffetta il segretario nazionale della Dc Totó Cuffaro e, a seguire, la dirigente del dipartimento diritti umani Eleonora Gazziano, Natale Tubiolo, l'assessora di Caltanissetta Matilde Falcone, l'ex Assessore al comune dí Monreale Luigi D'eliseo. Tra i giovanissimi Martina Rao e Giuliano Settimo. "Auspico che questa campagna di richiamo al dialogo possa vedere sempre più persone coinvolte - dice Totò Cuffaro - la DC è stato ed è l'unico partito in Italia ad avere un dipartimento dedicato all'attuazione e alla promulgazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione; ci crediamo e lottiamo per la difesa dello stato di diritto. Questo è uno dei compiti della politica e le tante adesioni di giovani e non democristiani sono per me motivo di grande soddisfazione ed orgoglio, perché una politica seria inizia dalla militanza attiva in difesa dei più fragili. Questa è la nostra democrazia cristiana nuova".