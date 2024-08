Crotone, trovata borsa termica con mezzo chilo di eroina

Una borsa termica contenente circa mezzo chilo di eroina è stata scoperta e sequestrata dalla Polizia di Stato a Crotone.

Gli agenti, nell'ambito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga che hanno interessato il quartiere di Fondo Gesù, dopo avere notato movimenti sospetti in una via del quartiere, hanno proceduto ad una accurata ispezione dei luoghi, trovando la borsa termica, nascosta tra i rifiuti, con all'interno dieci involucri di cellophane contenenti eroina del peso di 500 grammi circa.

La sostanza stupefacentye è stata sequestrata a carico di ignoti. Indagini sono in corso per risalire all'identità del detentore della droga.