Riprese le immersioni a Porticello, ancora da recuperare i 6 corpi del Bayesian

Un breafing questa mattina a Porticello tra vigili del fuoco, capitaneria di Porto e diversi tecnici e ingegneri per fare il punto della situazione e riprendere le immersioni per la ricerca dei sei dispersi che potrebbero essere rimasti intrappolati nelle cabine della Bayesian, la nave di 56 metri affondata due giorni fa mentre era in rada davanti alla costa di Santa Flavia.

I sommozzatori, fino ad ora, sono riusciti a recuperare solo il corpo del cuoco dell'imbarcazione.

Altre 15 persone, tra passeggeri e componenti dell'equipaggio, che erano a bordo dello yacht di proprietà del magnate britannico Mike Lynch, anche lui tra i i dispersi, sono state tratte in salvo subito dopo il naufragio e si trovano attualmente in un hotel di Santa Flavia.

Ieri i sub sono entrati nello scafo e hanno ispezionato gli spazi comuni, oggi dovrebbero cercare di raggiungere le cabine.

Intanto nella zona del naufragio proseguono le ricerche anche con l'ausilio di motovedette ed elicotteri.