Salvini da Rimini: "Avanti con determinazione con il Ponte sullo Stretto"

Riguardo il Ponte sullo Stretto,"alcune ricerche autorevoli come Open Economics hanno ribadito gli effetti positivi sul Pil, con benefici sul Pil di oltre 23 miliardi che ricadranno su tutto il Paese, da Nord a Sud. Solo in Italia la sinistra fa opposizione a infrastrutture e opere pubbliche attese da decenni, mentre tutto il mondo sta costruendo ponti per unire, lavorare e ridurre l'inquinamento".

Lo ha detto, in una intervista a 'il Sussidiario.net' in occasione della sua presenza, oggi, al Meeting di Rimini, ilvice premier, Matteo Salvini "Io andrò avanti con determinazione - ha aggiunto - per garantire a milioni di italiani di poter lavorare, viaggiare e studiare senza attendere ore sotto il sole un traghetto, come sta accadendo anche in questi giorni a Messina o Villa SanGiovanni".