Incidente stradale in Kenia, feriti 4 turisti della provincia di Enna

Quattro giovani turisti italiani, originari della provincia di Enna, sono rimasti coinvolti in uni ncidente stradale a nord di Nairobi, in Kenya. Secondo quantoa ppreso dall'ANSA, due di loro avrebbero riportato diverse fratture, ma nessuno è in pericolo di vita. I quattro siciliani, due uomini e due donne, sono ricoverati all'ospedale "Aga Khan"di Nairobi e seguiti da un'equipe medica. Il mezzo da safari sarebbe uscito di strada nei pressi della città di Nakuru.L'ambasciata d'Italia in Kenya si è prontamente adoperata per l'assistenza ai giovani ed è in contatto con le loro famiglie.