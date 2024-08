Convention Dem, Walz accetta la nomination alla vice presidenza Usa

Tim Walz accettato ufficialmente la nomination a candidato vicepresidente dei democratici Usa, durante la convention di Chicago.

"Sono cresciuto in una piccola città del Nebraska: nella mia scuola c'erano 24 ragazzini e nessuno di loro è andato a Yale", ha detto il governatore del Minnesota lanciando una frecciata contro il rivale repubblicano James David Vance, cresciuto nello stesso Stato e che ha frequentato il prestigioso college.

Kamala Harris ha "l'esperienza, la visione, il temperamento e la gioia" per guidare gli Stati Uniti.

Lo afferma l'ex presidente americano Bill Clinton, sottolineando che alle elezioni di novembre "abbiamo una scelta chiara: 'We the people' da un lato e 'Io e me stesso dall'altro'".