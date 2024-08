Siracusa, assessore si sostituisce al sindaco e parla a 360 gradi della città

Si sostituisce al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e traccia un bilancio su mobilità, Centro storico e nettezza urbana. Appare singolare l'autointervista dell'assessore al Comune di Siracusa, Salvatore Consiglio, che fa diffondere una nota dall'ufficio stampa.

“Alla luce delle recenti polemiche sollevate relativamente ad alcuni aspetti gestionali del centro storico ritengo sia opportuno fare alcune precisazioni necessarie a restituire una corretta fotografia dell’azione dell’amministrazione, finalizzata al miglioramento delle condizioni generali di fruizione del centro stesso e al raggiungimento di un punto di equilibrio tra le diverse esigenze dei residenti, dei numerosi turisti e degli operatori che a vario titolo svolgono le loro attività in Ortigia”: lo dichiara l’assessore Salvatore Consiglio che, nel merito, elenca alcune delle principali azioni di questi mesi.

“Gli interventi- continua Consiglio- riguardano alcune criticità specifiche che l’Amministrazione ha affrontato ed affronta nello svolgimento della propria attività sia quotidiana che programmatica.

Mobilità e parcheggi. Ormai da oltre un mese è in funzione un servizio di navetta H24 che, con cadenza di 10 min tra una corsa e l’altra durante il giorno e di 20 min durante la notte, consente di percorrere l’intero perimetro dell’isola, agevolando il raggiungimento di qualsiasi punto, con l’obiettivo di decongestionare il traffico e consentire una mobilità sostenibile su tutto il territorio del centro storico. Contestualmente è in via di completamento la ridefinizione delle aree destinate a parcheggio per i residenti che aumenteranno parallelamente alla diminuzione dei posti auto riservati agli autorizzati al fine di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico a questi ultimi, e di consentire al residente un più agevole accesso in Ortigia.

Nettezza urbana: E’ in corso di approvazione un nuovo Regolamento (già votato in commissione consiliare e calendarizzato in Consiglio comunale per il mese di Settembre) definente l’obbligo per gli operatori della ristorazione di dotarsi di appositi sistemi di copertura e sicurezza degli attuali mastelli. Questo per evitare che gli stessi diventino contenitori usati abusivamente da chiunque ed in maniera indifferenziata; e al fine di incidere positivamente sull’estetica complessiva delle strade del centro. E’ inoltre attivo un CCR mobile adiacente il parcheggio Talete finalizzato a consentire il conferimento dei rifiuti eccedenti gli attuali mastelli purchè in maniera rigidamente differenziata. Dal primo di Luglio è possibile per le utenze non domestiche chiedere la raccolta vetro eccedente anche ogni giorno utilizzando una semplice APP, al fine di non ingombrare gli spazi interni delle attività. In fase progettuale, infine, l’allargamento del sistema della tariffazione puntuale anche in Ortigia per far diminuire l’attuale percentuale di evasione della TARI e incentivare i comportamenti dei cittadini verso una puntuale e corretta attività di differenziazione dei rifiuti.

Nuove licenze per ristorazione e somministrazione di alcolici: Il Regolamento cui ho accennato avvierà un’azione di moratoria con durata triennale relativa all’apertura di nuove attività inerenti i settori merceologici sopra citati al fine di contenere la pressione sulle infrastrutture dell’isola e salvaguardare i livelli igienico sanitari decisivi per una corretta e consona qualità della vita dei cittadini. Contestualmente si avvierà un’attività di incentivazione all’apertura di nuove attività sempre relative ai medesimi settori in altre zone della città in modo da aumentarne la dimensione partecipativa.

Opere pubbliche: Ormai da qualche anno per ferma volontà del sindaco Italia è in corso una importante attività di riqualificazione delle zone maggiormente rappresentative del centro, alcune delle quali hanno già visto i lavori completati quali Scala Marina, Porta Marina, Villetta Aretusa, Piazzetta Aretusa, Piazzetta della Turba, Rotatoria Nazario Sauro, Via Logoteta, Ponte Santa Lucia; altre sono in programma, come la riqualificazione dell’Androne del Vermexio, Scala a mare della Turba, Via Santa Teresa, Via Salomone.

Controlli: E’ stata intensificata la normale attività di controllo svolta dalla Polizia municipale, anche attraverso la sezione “Ambientale”, finalizzata a scoraggiare comportamenti illeciti e lesivi del rispetto delle regole comuni”.

Conclude l’Assessore: “Queste alcune delle azioni che l’Amministrazione ha già messo in campo. Sono inoltre in corso ulteriori progettualità miranti al miglioramento della qualità della fruizione del centro, finalizzata ad un turismo sensibile alle tematiche ed ai contenuti storico culturali specifici del nostro territorio. Possiamo quindi affermare tranquillamente che l’Amministrazione ha posto in cima alla propria agenda tutta una serie di interventi miranti al continuo e costante miglioramento della qualità della fruizione complessiva del centro storico, in una ottica di sostenibilità inserita altresì in una visione moderna e progettualmente sfidante”.