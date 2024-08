Gole dell'Alcantara, danneggiano quad e picchiano le guide: 9 denunciati

Nove palermitani di età compresa tra i 18 e i 46 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Francavilla di Sicilia (Messina) dopo la denuncia di una aggressione, avvenuta nei giorni scorsi nel parco botanico e geologico delle "Gole dell'Alcantara".

Gli indagati, nei giorni successivi al ferragosto, dopo avere noleggiato "quad" per un'escursione nel parco "delle gole dell'Alcantara", hanno utilizzato i veicoli come macchine degli autoscontro, creando disagio e pericolo anche agli altri turisti.

Al momento della riconsegna dei mezzi le due guide turistiche addette al controllo hanno contestato agli utilizzatori i danni riportati dai quad e sono stati aggredite e colpite con calci e pugni, e con i caschi in dotazione ai quad non solo dagli escursionisti ma anche da parenti e amici presenti nel parcheggio.

Gli indagati sono accusati di lesioni personali aggravate in concorso.