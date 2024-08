Medvedev: 'L'Ucraina sarà distrutta come Sodoma e Gomorra'

"Il Paese (l'Ucraina, ndr) sarà distrutto come Sodoma e Gomorra e i demoni cadranno inevitabilmente. E la punizione non arriverà in un futuro lontano, dopo il passaggio all'altro mondo.Al contrario, la punizione sarà terrena, crudele, dolorosa e si compirà presto...

E la vera Chiesa ortodossa nelle ex terre ucraine risplenderà nella sua antica grandezza": lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, commentando l'approvazione da parte del Parlamento ucraino martedì scorso della messa al bando della Chiesa ortodossa ucraina legata al Patriarcato di Mosca.

Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa 16 droni kamikaze sull'Ucraina, 14 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev e due non hanno raggiunto i loro obiettivi: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare ucraina aggiungendo che i russi hanno attaccato anche con due missili balistici Iskander-M/KN-23 dalla regione di Voronezh.

I droni distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Cherkasy, Kirovohrad, Poltava e Sumy. L'Aeronautica precisa che si sono perse le tracce dei rimanenti due droni russi, di cui non sono state ricevute informazioni sulla loro eventuale distruzione.