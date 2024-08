Sicurezza, rafforzati i controlli nel Comune di Avola

I servizi di controllo del territorio che, in occasione del periodo estivo, sono stati intensificati in tutta la provincia, nella giornata di ieri, si sono concentrati nel comune di Avola e nelle relative località balneari.

Gli Agenti del Commissariato di Avola, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania hanno controllato 37 veicoli ed identificato 77 persone. Nell’ambito dei controlli, è stata elevata 1 sanzione amministrativa.

Nella giornata di ieri, in tutta la provincia, complessivamente sono stati controllati 147 mezzi ed identificate 283 persone.