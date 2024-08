Esce dall'auto e viene travolto sulla A2: un morto tra Lamezia Terme e Pizzo

Un uomo di 42 anni di origini marocchine, è morto dopo essere stato travolto da un'auto sul'A2 Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo in direzione nord.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si era fermata a bordo della propria auto in una piazzola di sosta per cause che sono in corso di accertamento, quando, nell'aprire la portiera, è stato travolto da un'altra vettura.

Il conducente dell'auto investitrice si è fermato per prestare soccorso e attualmente si trova all'interno degli uffici della Polizia stradale dove è sottoposto ad interrogatorio.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso ma il quarantaduenne, nonostante l'intervento dei sanitari, è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati.

A causa dell'incidente la carreggiata in direzione Nord è stata temporaneamente chiusa.

Sul posto oltre ai sanitari e alla polizia stradale che ha sta effettuando i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, anche squadre Anas.

Segnalati numerosi disagi a causa della lunga fila di auto che si è creata.