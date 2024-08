Bloccato in auto con due chili di marijuana: arrestato 60enne di Rosarno

Durante un'attività di controllo sul territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gioia Tauro hanno tratto in arresto un uomo, colto in flagranza di reato, mentre trasportava circa due chili di sostanza stupefacente, presumibilmente marijuana.

Il soggetto, un sessantenne originario di Rosarno, aveva occultato la droga nel bagagliaio della propria vettura, suddivisa in due involucri di cellophane e nascosta all'interno di una comune busta della spesa. L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito di sequestrare la droga, sottraendo così al mercato degli stupefacenti una quantità che, una volta immessa nel circuito illegale, avrebbe fruttato migliaia di euro.

Questo arresto rappresenta un ulteriore successo nell'attività di monitoraggio e contrasto al traffico di stupefacenti che l'Arma dei Carabinieri svolge quotidianamente sul territorio, a tutela della sicurezza dei cittadini.

Si ricorda che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e la presunzione di innocenza permane fino a sentenza definitiva.