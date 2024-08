Modica, nella Chiesa della Catena presentato l'ultimo libro di poesie di Pippo Puma

La chiesa della Madonna della Catena di Modica ha ospitato, mercoledì scorso, la presentazione del libro di poesie di Pippo Puma "Acciana e scinni". Presenti anche il sindaco, Maria Monasteri, che ha portato il saluto dell’Amministrazione, e il parroco Don Giovanni Mallia, che ha concesso la chiesa per l'evento culturale. La poetessa Silvana Blandino ha evidenziato come“Acciani e scinni è anche una prerogativa della vita stessa con il suo saliscendi tra difficoltà e opportunità, problemi e soluzioni, brutture e bellezze, gioia e dolori”.

Il rappresentante del quartiere Vignazza, Francesco Galazzo, si è soffermato sulla figura del padre di Pippo Puma, Salvatore, nato, vissuto e morto nel quartiere che, assieme all’altro poeta del quartiere, Giorgio Candiano, rappresentano un punto di riferimento poetico della città di Modica.

Il tenore Giuseppe Veneziano ha cantano alcuni brani di poesie musicate di autore siciliani tra cui anche quella di Pippo Puma, musicata dal Maestro Sergio Carrubba, “Scali…scaliddi”.

L’attore Daniele Cannata ha emozionato gli intervenuti con la lettura di alcune poesie, tra cui quelle dedicate alla madre e al coniuge del poeta.

Il pittore Guido Cicero ha raccontato la storia della nascita del quadro in copertina del libro, che risale ad alcuni anni, in una manifestazione culturale a Modica, a “Villa Gisana” . E mentre il compianto attore Giorgio Sparacino leggeva la Poesia “Scali…scaliddi” Cicero realizzava il dipinto.

È intervenuto Fabbrizio de Pasquale, che ha evidenziato come il Comune di Milano nel 1999 ha assegnato al poeta Pippo Puma l’ambito riconoscimento dell’”Ambrogino d’Oro” per l’impegno culturale che egli svolge in terra meneghina. Il ricavato della vendita del libro è stato devoluto interamente per i bisogni della Parrocchia.