Augusta, maltrattamenti: allontanato da casa col braccialetto elettronico

I Carabinieri della Stazione di Augusta hanno applicato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa a un 56enne per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, gravato da precedenti di polizia, è indagato per aver commesso il predetto reato in danno dell’anziana madre 74enne, che si è vista costretta a denunciare il figlio per maltrattamenti e lesioni.

A seguito di ciò, i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Siracusa, hanno raccolto elementi utili che hanno permesso di giungere all’emissione della misura cautelare per l’indagato dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico.