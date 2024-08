Latitante da 7 anni, romeno arrestato da Polfer a Catania

Un cittadino romeno di 31 anni latitante da 7 anni è stato arrestato a Catania dagli agenti della Polfer alla stazione ferroviaria centrale. Era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Catania nel 2017 dopo un furto aggravato in concorso commesso a Catania. L'arrestato, un senza fissa dimora, su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità. L'arresto dell'uomo nell'ambito di un'attività che in Sicilia ha portato la Polizia Ferroviaria a controllare dal 12 al 18 agosto scorsi 3.694 persone controllate (di cui 824 a bordo treno). Due veicoli verificati, 37 i treni pattugliati e 11 le contravvenzioni elevate. A Palermo un uomo di 37 anni con problemi psichici che si eraallontanato arbitrariamente da una struttura specializzata èstato rintracciato nella Stazione centrale ed è stato riaffidato ai sanitari ed all'amministratore di sostegno.