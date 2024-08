La Vardera (Scn): "Ad Agrigento assetata, la Regione spreca un milione per un concerto"

"La provincia di Agrigento è stata tra le più colpite in termini di crisi idrica con interi quartieri e paesi che stanno passando un'estate a secco e cosa fa Schifani? Decidere di prendere e buttare oltre un milione di euro pensando che si possa promuovere Agrigento con un concerto. Ora nulla togliere al Volo, che sono siciliani doc e che ci onorano in giro per il mondo, ma ritengo però che in un momento storico così delicato, in cui viviamo di emergenze che ricadono sulla testa dei cittadini, decidere di investire un milione di euro per uno show sia assolutamente fuori da ogni logica. Come è pensabile che si possa gestire una Regione in questo modo, quando i cittadini hanno i turni per avere dell'acqua in quasi ogni parte del territorio siciliano? Per non parlare della gestione poco professionale con cui è stata comunicata la chiusura del Parco della Valle dei Templi, creando un danno ai turisti che avevano già prenotato e che quindi non faranno altro che raccontare in giro per il mondo come sono stati trattati qui in Sicilia. Agrigento capitale della cultura ha bisogno di normalità, di acqua, di strade e di autostrade (visto che non c'è) e poi ci sarà tempo per i concerti e per tutte le feste che vogliono". A dirlo il deputato regionale Ismaele La Vardera di Sud chiama nord, dopo avere appreso della notizia della chiusura della Valle dei Templi in occasione dell'evento.