Uilpa, rientrati i disordini nel carcere di Reggio Calabria

"Grazie all'impagabile opera della polizia penitenziaria, sono rientrati i disordini nella casa circondariale di Reggio Calabria Arghillà".

Ne dà notizia, con un comunicato, il segretario generale dell'Uilpa polizia penitenziaria, Gennarino De Fazio, che in una precedente nota aveva riferito quanto stava accadendo nel carcere reggino.

I disordini avevano avuto inizio dopo che poco meno di una decina di detenuti di origini georgiane avevano tentato una spedizione punitiva nei confronti di un altro ristretto, ma, vistisi sbarrata la strada dagli agenti, si erano asserragliati nella sezione.

"Da quanto apprendiamo - afferma De Fazio - nessuno si sarebbe fatto male, né fra i detenuti, né fra gli operatori, mentre si registrerebbero danni alla struttura.

Sono ancora in corso le operazioni per mettere in sicurezza il penitenziario".