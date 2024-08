Un uomo ancora non identificato èstato trovato morto, nella tarda serata di ieri, a Napoli, in Vico colonne al lavinaio. Sul posto i carabinieri della compagnia Stella. L'uomo, riverso sull'asfalto, presentava sul corpo diverse ferite da arma da taglio. Indagini in corso per comprendere la dinamica e ricostruire l'identità della vittima, probabilmente si tratta di un uomo straniero di provenienza extracomunitaria.