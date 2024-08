Selinunte Estate, 'Fimmina Sicilia': al via lunedì con 'Sala per Signore'

Dalla Sicilia "fimmina" che si racconta con la voce delle sue donne, al teatro noir che affonda in uno stile irriverente; dalle melodie di Morricone fino al teatro equestre che ritorna dopo la straordinaria alba dello scorso anno.

Si apre l'ultima settimana di programmazione per il cartellone di Selinunte Estate, ma già si annuncia una piccola "coda" autunnale: il 7 settembre, fuori cartellone, un concerto del Lugano Percussion Ensemble al Baglio Florio.

Si inizia lunedì 26 agosto alle 21.30 con Sala per Signore.

Fimmina Sicilia a racconto per filo e per segno scritto e diretto da Giacomo Bonagiuso, un controcanto al femminile, il racconto di una Sicilia che parte dal corpo e dall'anima delle sue donne.Dalla scrittrice Goliarda Sapienza alla poetessa Mariannina Coffa, dalla madre di Peppino Impastato, Felicia, alle coraggiose Rita Atria e Franca Viola, alla cantautrice Rosa Balistreri.

Giovedì 29 agosto alle 21.30 al Baglio Florio, arriva la toscana Sartoria Caronte con Rasi al suolo di Cesare Inzerillo e Loris Seghizzi, spettacolo che ha da poco debuttato a Casciana Terme: secondo capitolo della Trilogia con tulle, è una commedia noir a colori.

Venerdì 30 agosto al tramonto, sullo sfondo del Tempio di Hera, un concerto dedicato alle composizioni di Ennio Morricone.

Un progetto realizzato da Corrado Neri per il festival lirico dei Teatri di Pietra con il Coro Lirico Siciliano diretto da Francesco Costa, i Il cartellone di Selinunte Estate si chiude sabato 31 agosto alle 21.30 con un nuovo lavoro di Giuseppe Cimarosa che ritorna tra i templi con Lux, in colloquio con i suoi nobili animali.

Ventidue tra artisti, cavalieri e musicisti e sette cavalli per un racconto onirico. Il cartellone è nato dalla sinergia tra Il Parco archeologico di Selinunte diretto da Felice Crescente, e CoopCulture che cura i servizi del sito.