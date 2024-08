Vigili del fuoco in azione ieri sera a Vulcano, nelle Eolie, per soccorrere una 26enne. La ragazza, durante un'escursione sul vulcano, ha accusato un malore e ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco, immediatamente intervenuti, sono riusciti a intercettare, recuperare e mettere in salvo la giovane, affidandola al personale medico, presente sul luogo, per le prime cure.