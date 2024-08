Droga e prostituzione a Catania, catturata ricercata internazionale

Gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno arrestato una cittadina brasiliana di 60 anni destinataria di un ordine di cattura internazionale, in quanto ricercata dal suo Paese d'origine per i reati di tratta di persone finalizzata allo sfruttamento sessuale e per traffico internazionale di stupefacenti. La donna, residente a Empoli, aveva scelto Catania per festeggiare il Ferragosto, prenotando in una struttura ricettiva della via Etnea: grazie al sistema informatico "Alert Alloggiati", la Sala Operativa della Polizia di Stato è riuscita a localizzarla, non appena le sue generalità sono state registrate nel database utilizzato dalle strutture ricettive e consultato, in tempo reale, dalle forze di Polizia.