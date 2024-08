Hezbollah, pioggia di razzi su Israele che replica con attacchi su Gaza

Hezbollah lancia l'annunciata rappresaglia su Israele in risposta all'uccisione del comandante militare del gruppo terroristico, Fuad Shukr a Beirut nel luglio scorso sparando 320 razzi e droni esplosivi contro Israele. L'esercito israeliano risponde, prima con attacchi 'preventivi'poi con un'aggressione più massiccia colpendo centinaia di obiettivi. La popolazione è stata esortata ad allontanarsi. In Israele è stato dichiarato lo stato di emergenza per 48 ore e l'aeroporto di Tel Aviv è stato chiuso. Tra gli obiettivi degli Hezbollah - riferisce l'Idf - anche il ministero della Difesa israeliano a Tel Aviv. Ore prima intensi raid israeliani sulla Striscia di Gaza con oltre 70 morti, a poche ore dal vertice del Cairo per il cessate il fuoco.

"Questa mattina all'alba abbiamo scoperto i preparativi di Hezbollah, che era pronto ad attaccare Israele, abbiamo dato ordine all'esercito di agire subito per eliminare la minaccia. L'Idf sta operando con forza, ha distrutto decine di razzi diretti al nord. Chiedo ai cittadini di Israele di seguire le indicazioni di sicurezza", lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu nella riunione del Gabinetto di sicurezza conclusa alle 8:36 ora locale, le 7:36 ora italiana. "Colpiamo chi ci colpisce", ha aggiunto Netanyahu.