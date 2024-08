Italia Viva ironizza sull'assessore alla Salute: "Volo, no. Si chiama Iacolino?"

"Dicono che un assessore regionale di nome Volo avrebbe attaccato Davide Faraone stamattina sul Giornale di Sicilia. Ma Volo chi? Noi conosciamo solo Il Volo, i cantanti, un attore, Fabio Volo, i voli low cost, non ci risulta nessun assessore che si chiami Volo. L'assessore alla sanità in Sicilia non si chiama Iacolino?". Così, sui social, Italia Viva Sicilia. Replicando alle critiche del deputato di Italia Viva Davide Faraone che ha parlato di "collasso della sanità siciliana" auspicando l'invio di ispettori ministeriali, in una intervista l'assessore regionale alla Salute della Sicilia, Giovanna Volo oggi ha detto: "L'onorevole Faraone farebbe meglio a ricordare ai siciliani quali sono le iniziative assunte durante il suo mandato di sottosegretario alla Salute, visto che non risulta avere posto iniziative per una programmazione nazionale più rispondente al fabbisogno di medici, oltre a sostenere fortemente il governo Crocetta che ci ha lasciato i conti in rosso per sette miliardi di euro". Adesso la replica ironica di Iv.