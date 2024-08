Siracusa, controlli a Fontane Bianche: identificate 302 persone

I servizi di controllo del territorio che, in occasione del fine settimana, sono stati intensificati in tutta la provincia, concentrandosi nella zona balneare di Fontane Bianche, dove, gli Agenti della Questura di Siracusa, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania hanno controllato 31 veicoli ed identificato 62 persone.

Nelle giornate di sabato e domenica, in tutta la provincia, complessivamente sono stati controllati 212 mezzi ed identificate 302 persone.