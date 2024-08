La presidente del Parlamento Europeo Metsola in vacanza a Vibo Valentia

Tappa vacanziera a Vibo Valentia per Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, e il suo staff. E' sbarcata nelle ultimeore al porto di Vibo Marina, ospite del pontile Marina Azzurra della famiglia Dragone. La massima carica politica dell'assemblea dell'Unione europea si è intrattenuta con i titolari e i dipendenti del pontile con il quale ha scattato qualche foto. Per lei è stata messa a disposizione una imbarcazione per le escursioni lungo la Costa degli Dei prima di tornare ai suoi impegni. La presidente del Parlamento europeo, che a dicembre era stata ospite alla cittadella regionale del governatore Roberto Occhiuto, nei giorni scorsi ha fatto tappa anche a Soverato.