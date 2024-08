Oltre 200 Repubblicani di George Bush a sostegno di Kamala Harris

Oltre 200 repubblicani che hanno lavorato per l'ex presidente George W. Bush, il senatore Mitt Romney e il defunto senatore John McCain hanno dato il loro endorsement a Kamala Harris, ammonendo in una lettera aperta che una seconda presidenza Trump "danneggerà le persone reali e comuni e indebolirà le nostre sacre istituzioni".

E che Trump rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti e per altri paesi nel mondo, perche' lui e il suo "accolito", il compagno di corsa Sen. JD Vance, "si inchinano a dittatori come Vladimir Putin mentre voltano le spalle ai nostri alleati. Non possiamo permettere che ciò accada".