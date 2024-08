La Capitaneia sequestra a Cutro struttura realizzata su demanio marittimo

La Guardia costiera di Crotone ha sequestrato sul litorale di Cutro una struttura realizzata su demanio marittimo e asservita ad un vicino villaggio vacanze.

Il titolare delle attività è stato denunciato per diverse ipotesi di reato.

A seguito dei controlli attuati dalla Capitaneria di porto, la superficie demaniale marittima interessata dai controlli, infatti, è risultata occupata con manufatti in legno, adibiti a chiosco bar e servizi ricettivi come parcheggio, area teatro, area ristoro e altro nonché attraverso un'area ubicata sull'arenile, destinata alla posa di sdraio e ombrelloni.

Dalle verifiche documentali effettuate è emerso anche che le strutture, interamente ricadenti su pubblico demanio marittimo e che comportavano una occupazione di 20 mila metri quadro complessivi, sono risultate prive della necessaria concessione demaniale marittima e delle autorizzazioni di natura paesaggistica ed edilizia.