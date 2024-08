Saldi in Sicilia, il Cidec: buon andamento, magazzini quasi tutti svuotati

I saldi estivi in corso registrano in Sicilia un buon andamento, anche grazie ai massicci flussi di turisti che trainano le vendite. Nello specifico, queste ultime procedono con un incremento di oltre il dieci per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, malgrado le difficoltà legate alla complessa congiuntura internazionale che spesso contrae l’entusiasmo e la voglia di fare acquisti.

È questa, in sintesi, la fotografia scattata dalla Confederazione Italiana Esercenti Commercianti Sicilia in merito alla stagione degli sconti, iniziata nell’isola lo scorso 6 luglio e che si concluderà il prossimo 15 settembre.

“Le politiche messe in atto dall’assessorato regionale alle Attività produttive – afferma il presidente della CIDEC Sicilia Salvatore Bivona – a oggi si sono rivelate proficue, come testimoniano gli stessi commercianti".

"Gran parte di loro – osserva – afferma di avere finalmente svuotato i magazzini e di avere venduto la merce rimasta: un buon segnale, anche in considerazione dei disagi registrati nelle precedenti tornate di sconti, fortemente penalizzate dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.

“Appare chiaro, tuttavia – precisa il presidente – che, seppure in presenza di un trend positivo, l’esito dei saldi varia compatibilmente alle singole capacità degli esercenti e dei loro collaboratori di vendere il prodotto: entrano in gioco anche le qualità personali, vero antidoto al commercio on line ormai imperante”.

In media, secondo la CIDEC, la spesa è stata di circa duecento euro a famiglia, tra vestiario, accessori e calzature.

Inoltre, secondo il presidente regionale dell’organizzazione di categoria, mai come nel corso di questa estate il commercio è stato supportato dai turisti, sia italiani che stranieri.