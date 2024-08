Il naufragio di Porticello, comandante della barca non risponde al Pm

"Il comandante si è avvalso della facoltà di non rispondere per due fondamentali ragioni. Uno che è molto provato. La seconda ragione che noi siamo stati nominati ieri e per articolare una linea difensiva compiuta e completa e corretta abbiamo bisogno di acquisire una serie di dati che al momento non possediamo. Al momento non sappiamo se ci sono altri indagati". Lo ha detto l'avvocato Giovanni Rizzuti che difende James Cutfield, il comandante del veliero affondato davanti a Porticello il 19 agosto, dopo l'interrogatorio del suo assistito che si è svolto all'hotel Domina Zagarella. Cutfield è indagato per naufragio colposo e omicidio plurimo colposo davanti al pm Raffaele Cammarano.

Terminate le operazioni SAR a seguito del naufragio dello yacht Bayesian, la Guardia Costiera sta conducendo un’attività di monitoraggio ambientale sul luogo dell’affondamento, per scongiurare eventuali fuoriuscite di idrocarburi provenienti dallo scafo.

Le operazioni vengono svolte con l’impiego di mezzi navali della Guardia Costiera e mediante prelievi di campioni effettuati sulla colonna d’acqua in prossimità del relitto dai sommozzatori dei Nuclei Subacquei Guardia Costiera di Napoli e Messina, con l’ausilio di un veicolo subacqueo a controllo remoto (ROV – Remotely Operated Vehicle) e l’impiego di specifiche sonde parametriche per l’analisi ed il monitoraggio qualitativo delle acque, in collaborazione con il personale dell’Arpa Sicilia.

Al momento non si registrano perdite dai serbatoi e non risultano tracce di inquinamento da idrocarburi.

PARLA L'EX COMANDANTE DEL VELIERO

Il portellone sul lato sinistro "al 100% non era aperto"; con un'inclinazione di 45 gradi e i bocchettoni della sala macchine aperti, la barca può avere "seri problemi" e "inizia a imbarcare acqua"; non c'era obbligo di tenere la deriva mobile abbassata; con un cambio repentino delle condizioni meteo, l'equipaggio aveva un "tempo breve per reagire".

Con un intervento su Linkedin, l'ex comandante del Bayesian Stephen Edwards prova a ricostruire quanto avvenuto la notte del naufragio.Davanti alle coste di Porticiello, aggiunge l'uomo che ha comandato il veliero dal 2015 al 2020, il Bayesian è andato "oltre i suoi limiti operativi".