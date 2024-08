Carabinieri Modica, servizi ad "alta visibilità": più controlli nel centro storico

La Compagnia di Modica ha reso ancora più incisiva e persistente la sua presenza sul territorio della Contea. Non a caso, i servizi nell’ambito della giurisdizione di competenza stabiliti dal Comando di Vertice sono stati particolarmente apprezzati dai turisti che invadono le strade del centro storico in questo periodo. Le sere d’estate richiedono un livello di sicurezza maggiore, vista l’apertura dei locali della movida e dei vari esercizi commerciali oltre i consueti orari, motivo per cui l’Arma di Modica ha risposto con una vigilanza ed una presenza che ha garantito un regolare flusso stradale ed un divertimento dei suoi ospiti conforme al rispetto delle regole sociali. I controlli hanno avuto la principale finalità di concretizzare quel concetto di polizia di prossimità che rappresenta il filo conduttore dell’operato dell’Arma e che la lega in modo indissolubile alla cittadinanza. I militari impegnati ad esprimere questo proficuo servizio ad alto impatto operativo, hanno provveduto ad elevare contravvenzioni al Codice della strada, a partire dalla mancata sottoposizione a revisione di alcuni veicoli, oltre a verificare l’eventuale abuso di bevande alcoliche da parte degli automobilisti; attività che ha comportato la positività di alcuni guidatori e il conseguente ritiro della patente, così come previsto dal Codice della Strada. Complessivamente, il servizio ad alta visibilità ha visto controlli nei confronti di circa 60 veicoli e circa 100 persone. Di certo, la finalità di disincentivare la commissione di reati predatori da parte di pochi malavitosi, che ultimamente hanno infastidito il quieto vivere di una tranquilla città è stata pienamente attuata.