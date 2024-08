Settanta migranti in barca a vela soccorsi nel Catanzarese

Una settantina di migranti sono stati soccorsi nella tarda serata di ieri al largo di Isca sullo Ionio, nel catanzarese, a bordo di una piccola imbarcazione a vela.

A dare l'allarme è stato il gestore di un piccolo rimessaggio che ha notato una imbarcazione, ormai alla deriva, fare strane manovre in mare ed ha chiamato il numero unico per le emergenze allertando la capitaneria di porto di Soverato.

Le operazioni di soccorso sono state immediate con la presenza del personale sanitario del 118.

Sul posto a gestire il trasbordo dei profughi, che non sono stati portati a terra nel territorio del comune di Isca sullo Ionio, la Guardia Costiera con una motovedetta vedetta abilitata al Sar e la Guardia di finanza, entrambe di Roccella Ionica. Ultimate in mare le operazioni di trasferimento delle persone a bordo del natante, le imbarcazioni si sono dirette a sud verso il centro di primo soccorso e accoglienza di Roccella Ionica in provincia di Reggio Calabria, dove sono proseguite le operazioni di assistenza insieme a quelle di riconoscimento previste dal protocollo