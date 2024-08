Ristorante messicano in ferie a Palermo, i ladri lo 'ripuliscono'

I ladri hanno approfittato della chiusura per le ferie di ferragosto per ripulire completamente il ristorante messicano di via Manin, Joe's Cantina in pieno centro a Palermo. Sono stati portati via macchinari, pezzi di arredo e persino di pavimento, oltre allo storico bancone. Sul furto indaga la polizia. L'attività dovrebbe riaprire ai primi di settembre. Il danno per l'azienda ammonta a centinaia di migliaia di euro. Gli agenti stanno acquisendo le immagini di video-sorveglianza per capire come sia stato possibile mettere a segno un colpo simile, chi l'ha commesso ha avuto bisogno dell'impiego di furgoni per portare via tutto quello che è stato rubato.