Modica, al "Velico" di Maganuco continuano le attività sportive: presto anche l'incontro con alcuni campioni

Al Circolo Velico di Maganuco le attività inerenti agli sport velici ed acquatici non accennano a rallentare in questa temperie di fine agosto. Anzi! Le iniziative procedono con l’impegno di tutto il volenteroso e generoso staff di giovani coordinati da Elia e Ruggero Cicciarella. Nel primo pomeriggio di lunedi 26 Agosto ha avuto inizio un corso previsto dal “Piano Estate” nell’ambito del Piano Operativo Nazionale (P.O.N.) che L’Istituto Comprensivo Antonio Amore di Pozzallo ha deliberato fosse dedicato alla Vela ed alle attività sportive legate al mare. Sono 36 i giovani che frequentano le classi di seconda e terza media che hanno preso parte al primo dei sei incontri della durata di cinque ore ciascuno che si svolgeranno “Al Velico”. Molti di loro sono tornati con entusiasmo a frequentare il corso dopo l’esperienza per loro positiva fatta negli anni precedenti sempre “Al Velico”. Ad illustrare i primi elementi teorici della vela è stato il professore Carlo Migliorisi. Dopo la lezione teorica, i ragazzi a gruppi di sei si sono avvicendati a seguire le

spiegazioni su Windsurf, Sup e su come “armare” (attrezzare per navigare a vela) una barca, loro fornite dai volontari dello Staff di “Al Velico”. Intanto nel corso della giornata se diminuiscono le frequentazioni per l’attività di balneazione è sempre difficile trovare spazio, se non si prenota per tempo, per una lezione o una uscita autonoma e perfino per l’utilizzo del pedalò. Ma non finisce qui per “Al Velico. Fra non molto è prevista una iniziativa nel corso della quale gli appassionati potranno incontrare velisti campioni di una Classe velica fino a pochi anni fa molto diffusa e praticata con eccellenza nelle acque aretusee ed iblee.

Per lezioni e pratica individuale di Sup, Windsurf, Kaiak, Vela su Optimist, Trident, X14, per noleggiare pedalò e scivolo è indispensabile prenotare con considerevole anticipo al numero: 379 123 4349.

Nella foto, una lezione teorica.