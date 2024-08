Macron dichiara aperti i Giochi Paralimpici di Parigi 2025, Mattarella applaude gli atleti azzurri

Il presidente Sergio Mattarella, sorridente, ha applaudito, in piedi, gli atleti azzurri dei Giochi Paralimpici che hanno sfilato - con abiti fra i più eleganti e sobri della cerimonia, in blu scuro - alla Cerimonia inaugurale sugli Champs-Elysées.

Davanti, i portabandiera azzurri Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Accanto al presidente della Repubblica, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, anche lui in piedi ad applaudire. L'annuncio della squadra italiana alla Concorde ha sollevato un entusiasmo generale nel pubblico.

Un lungo applauso del pubblico a place de la Concorde ha accolto il Team Rifugiati dei Giochi Paralimpici, guidati dal portabandiera camerunense Atangana. Gli applausi si sono poi trasformati in un battimani ritmato che ha accompagnato i rifugiati della delegazione paralimpica fino alla conclusione del loro percorso.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha dichiarato ufficialmente aperti i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Pochi secondi per il capo dell'Eliseo, che ha preso la parola soltanto per aprire i Giochi ufficialmente, dopo i discorsi del presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi, Tony Estanguet, e del presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrew Parsons.

Nel gruppo degli ultimi tedofori alla cerimonia d'apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi, anche Bebe Vio, l'atleta italiana più nota dei Giochi, anche quest'anno favorita nel fioretto. Bebe Vio ha poi ceduto la fiaccola all'americana Oskana Masters.

