L'ex Siracusa Andrea Sottil sulla panchina della Sampdoria: sostituisce Pirlo

La Sampdoria esonera Andrea Pirlo e prende l'ex Siracusa, Andrea Sottil. Manca l'ufficialità ma il cambio è in atto già in queste ore.

Pirlo ha già salutato la squadra che tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio alle 18 probabilmente già con il nuovo tecnico che sta arrivando a Genova. Andrea Sottil per due volte sulla panchina del Siracusa, è stato anche tecnico del Gubbio, Paganese, Cuneo, Livorno, Catania, Pescara ed Ascoli.