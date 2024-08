La grandine danneggia uliveti e vigneti nel Trapanese

All'indomani del temporale che si è abbattuto anche nella Valle del Belìce, si fa la conta dei danni. "Uliveti e vigneti nella zona di Salaparuta, Poggioreale e Gibellina sono stati seriamente compromessi.Da una prima stima non si esclude che il danno possa aggirarsi attorno a 1,5 milioni di euro", dice Pietro Scalia, presidente del Consorzio tutela vini doc Salaparuta.

"Ha piovuto grandine dalla grandezza di palline da ping pong - spiega - ho trovato a terra numerosissime olive e quelli rimasti sull'albero oggi bisognerà capire in che condizioni sono".

Il temporale, con fulmini e pioggia intensa, si è abbattuto anche nelle campagne di Salaparuta, Poggioreale e Gibellina, proprio attorno ai vecchi centri abitati distrutti dal sisma. Ma l'ondata di grandine ha fatto ulteriori danni. Gli automobilisti che si trovavano a percorrere la strada Palermo-Sciacca sono stati travolti dalla tempesta e, ad alcuni di loro, la grandine ha spaccato il parabrezza. "Gli agricoltori, già colpiti dalla crisi idrica, dovranno ora fare i conti con questi ulteriori danni e sono in ginocchio. La grandine ha, di fatto, danneggiato il raccolto, frutto di mesi e mesi di sacrifici", conclude Scalia.