Palermo, Blin carica alla vigilia della gara col Cosenza: "Saremo tra i protagonisti"

Il Palermo si prepara alla sfida con il Cosenza, prima partita casalinga di serie B, dopo tre trasferte, sull'onda dell'entusiamo per il primo successo, sul campo della Cremonese.

"Rispetto alle partite precedenti - sottolinea Alexis Blin, uno dei volti nuovi della squadra rosanero - abbiamo avuto meno possesso, preferendo far giocare l'altra squadra per attaccare gli spazi. L'atteggiamento ti fa vincere le partite. Abbiamo sofferto, ma abbiamo dato il massimo, non abbiamo certo rubato la vittoria" Il centrocampista francese che il Palermo ha prelevato dal Lecce, garantisce che la squadra allenata da Alessio Dionisi sarà fra le protagoniste di quest'annata. "L'aspetto mentale - osserva - è la cosa più importante nel calcio. La Serie B è difficile, ci sono tante squadre forti, l'atteggiamento della squadra fa la differenza. Noi ci siamo, è solo l'inizio, faremo un bel campionato. I tifosi aiutano tanto, ti danno qualcosa in più. Si è già visto nel primo allenamento a porte aperte e nelle partite fuori casa. I sostenitori - conclude - danno qualcosa di più dal punto di vista mentale e fisico. Col Cosenza sarà una partita difficile ma siamo pronti e carichi. Non vediamo l'ora di giocare".