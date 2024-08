Tentano di rubare pedane per disabili, 3 denunciati a San Ferdinando

Tre giovani, uno dei quali minorenne, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri a San Ferdinando perché sorpresi mentre tentavano di rubare alcune pedane di plastica collocate sulla spiaggia per consentire l'accesso di persone disabili.

A notare i tre mentre rimuovevano le pedane é stato un carabiniere libero dal servizio.

Il militare, insospettito dal comportamento dei tre, ne ha segnalato la presenza al comandante della Stazione di San Ferdinando dell'Arma, chiedendo l'intervento sul posto di altri colleghi.

I tre giovani sono stati così bloccati e condotti in caserma.

I reati che vengono contestati ai tre denunciati sono furto aggravato e interruzione di pubblico servizio.