Emergenza acqua in agricoltura, nuovi pozzi in Sicilia : la Regione stanzia 15 milioni

Oggi è stato pubblicato il decreto attuativo della misura da 15 milioni di euro approvata nell’ultima variazione di bilancio riguardante la realizzazione di pozzi trivellati. Di questi l’80% andrà ai privati e il restante 20% ai Comuni. A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate che nei mesi precedenti, insieme al collega, Carmelo Pace, aveva lavorato in tale direzione in Commissione Affari Produttive per mettere a disposizione delle aziende agricole la percentuale più alta rispetto a quella riservata agli Enti Locali perché consapevoli dello stato di estremo bisogno in cui versano i lavoratori del settore. “La Sicilia è l’unica regione d’Italia e tra le poche d’Europa in zona rossa per carenza di risorse idriche. Interventi strutturali che possono realmente dare una risposta concreta agli agricoltori si possono e si devono incentivare. Per avere contezza della bontà di questo stanziamento, basti pensare che solo per i pozzi di trivellamento ci sarà la possibilità di realizzarne oltre 700 che permetteranno di estrarre l’acqua dal sottosuolo. E’ questa, d’altronde, l’unica soluzione possibile per la conformazione orografica della nostra Regione che, non essendo dotata di cime innevate o ghiacciai, deve cercare altrove il prezioso liquido. Le ricerche hanno dimostrato che il nostro sottosuolo è ricchissimo di acqua, basta solo trovare il modo di portarla in superficie”. L’importo massimo concedibile è pari a € 25.000 per impresa agricola beneficiaria, € 30.000 per 2 imprese agricole beneficiarie associate. L’importo potrà essere aumentato per ogni impresa agricola in più associata fino ad un importo massimo di € 60.000. La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2024 e inviata esclusivamente per PEC all’indirizzo: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

“Ringrazio di cuore il Presidente Schifani ed il Dirigente Generale dell’Assessorato, Dario Cartabellotta, per l’impegno e l’interesse mostrati verso quello che è uno dei settori trainanti della nostra economia. E’ grazie alla loro collaborazione se oggi stiamo qui a commentare un risultato così importante”.