Le Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia pronte per la nuova stagione 2024-2025

Si apre la stagione sportiva per le Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) di Sicilia. L’attività ogni anno si avvia il 1° settembre, al fine di garantire supporto a tutte le associazioni sportive che con l’apertura delle scuole avviano anche le numerose attività pomeridiane: allenamenti, campionati e tornei.

Come ogni anno, l'evento di apertura sarà la tanto attesa PGS Fest, che coinvolgerà tutte le province siciliane in una giornata dedicata allo sport, all'educazione e alla socializzazione. L’evento, organizzato dai singoli comitati provinciali, si svolgerà secondo diverse modalità a partire dal 27 ottobre. I campionati provinciali, che avranno inizio a seconda delle esigenze dei vari territori, si disputeranno a partire dal mese di ottobre 2024 fino ad aprile 2025. Inoltre le PGS, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e profondamente radicato nel tessuto sociale siciliano, come ogni anno rinnova il proprio impegno nella formazione sportiva dei giovani, con un'attenzione particolare alla preparazione degli alleducatori. Attraverso corsi mirati, le PGS continuano a promuovere lo sport come strumento di crescita personale e collettiva, sostenendo i valori educativi che sono alla base della loro missione. Quest’anno sono in programma il corso integrativo per gli allenatori il 24 novembre, mentre da gennaio 2025 partirà il corso allenatori di primo livello che si concluderà a marzo 2025.

Le discipline sportive principali proposte dalle PGS includono calcio a 5, volley, basket, ginnastica ritmica e danza sportiva, ma l'offerta si estende anche a numerose altre discipline, coinvolgendo migliaia di giovani in tutta l'isola.

Un appuntamento di rilievo per questa stagione sarà l'Assemblea Straordinaria ed elettiva di novembre, un evento che segnerà l'inizio di una nuova era per l'ente, tra cui l’adozione di un nuovo statuto a passo con i tempi e con una rinnovata configurazione dei comitati locali, pronti a guidare le PGS verso nuovi traguardi.

Nel frattempo, la macchina organizzativa è già al lavoro da mesi per l'edizione 2025 di diverse manifestazioni sportive di aggregazione regionale. Quest’anno è previsto il 6 aprile 2025 Sport in Festa per il settore pallavolo mini a Sant’Agata Militello, il 27 aprile Sport in Festa per il settore Calcio a 5 mini ad Enna. Il comitato regionale è già a lavoro per l’edizione 2025 delle Pigiessiadi che si terranno a maggio, fiore all’occhiello delle manifestazioni sportive organizzate dalle PGS, e per le Finali Regionali Don Bosco Cup, come ogni anno ospitate nei vari comitati territoriali. Questi eventi rappresentano il culmine delle attività sportive dell'anno e che attirano l'interesse e la partecipazione di atleti e famiglie da tutta la Sicilia.

Il presidente regionale, Massimo Motta, sottolinea l'importanza di praticare sport in modo educativo e consapevole: "Oggi più che mai è necessaria una presenza costante per fare dello sport di base un'opportunità di elevazione sociale. Le PGS continuano a essere un punto di riferimento per tutti coloro che credono nei valori dello sport come strumento di crescita, inclusione e solidarietà."

