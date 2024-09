Carmen, da Catania ai grandi palcoscenici: la 'cantantessa' compie 50 anni

Cantautrice, polistrumentista ma per molti semplicemente "la cantantessa". È Carmen Consoli che, reduce da un emozionante concerto a Campobasso, nel quale ha proposto i suoi brani ma ha anche omaggiato la cantautrice siciliana Rosa Balistreri e il "maestro" Franco Battiato, si appresta a festeggiare i suoi primi 50 anni. La Consoli è nata infatti il 4 settembre 1974 a Catania, città nella quale ha iniziato a esibirsi nei club a soli 13 anni e da dove è partita alla volta di Roma per presentare alle case discografiche i suoi pezzi.

Nel 1995 si presenta a "Sanremo Giovani" e l'anno dopo è sul palco del teatro Ariston con "Amore di plastica", brano che ottiene un buon successo radiofonico ma non riesce a trainare più di tanto le vendite del suo primo album "Due parole". Nel 1997 è di nuovo a Sanremo con "Confusa e felice", brano che viene eliminato ma che ottiene un grande successo tra il pubblico.

Stavolta anche l'album funziona e le regala il disco di platino e il Premio italiano della musica come rivelazione dell'anno. Con "In bianco e nero" la Consoli partecipa ancora al Festival di Sanremo nel 2000: il relativo album, "Stato di necessità" funziona (con 300 mila copie è il suo maggior successo) e, grazie a "L'ultimo bacio", scelta da Gabriele Muccino come colonna sonora del suo film omonimo, le fa vincere diversi premi, tra cui il Nastro d'argento proprio per quest'ultimo brano. C'è persino chi lo inserisce tra i dieci migliori dischi italiani del decennio e Consoli ne realizza anche una versione francese.

Anche il disco successivo, "L'eccezione", si rivela un successo da disco di platino e altri riconoscimenti. Questi ultimi, del resto, non mancano nella sua carriera: tra i tanti, oltre a quelli già citati, ci sono una Targa Tenco (per l'album "Elettra"), due premi Lunezia, sette Italian Wind & Music Awards, un Telegatto. Nel 2012 è stata insignita con l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Nel frattempo la Consoli ottiene un discreto successo anche all'estero: nei concerti a New York e nelle tournée nelle maggiori capitali d'Europa e nel Nord America. Èd è l'unica italiana a partecipare, nel 2005, alle celebrazioni dell'anniversario della scomparsa di Bob Marley.

Dopo "L'ultimo bacio", altre canzoni di colonne sonore di film portano la sua firma e/o la sua voce: "I giorni dell'abbandono" di Roberto Faenza, "Saturno contro" di Ferzan Özpetek, e "L'uomo che ama" di Maria Sole Tognazzi. Diverse anche le partecipazioni a eventi benefici: il brano "Domani 21/04.2009", progetto di Mauro Pagani e Jovanotti in aiuto alla popolazione abruzzese dopo il terremoto; il concerto "Amiche per l'Abruzzo"; la versione inedita del brano "La signora del quinto piano", registrata con Emma, Gianna Nannini, Elisa, Irene Grandi e Nada in collaborazione con Telefono Rosa; lo spettacolo "Amatrice nel cuore"; la serata "Carmen Consoli & Friends" in Piazza del Duomo a Catania; il "Concerto per la Terra" a Roma in occasione dell'Earth Day.

L'ultimo album pubblicato finora è "Volevo fare la rockstar" (2021), annunciato durante l'evento "25 anni mediamente isterici" (dal suo terzo album "Mediamente isterica", uscito nel 1998) che si è svolto all'Arena di Verona per celebrare i suoi 25 anni di carriera.