Bloccati 2 stranieri irregolari a Vittoria: decreto di espulsione

Gli agenti del Commissariato di Vittoria, congiuntamente a personale della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. ha rintracciato due stranieri non in regola con le norme sul soggiorno in Italia.

L’attività ha interessato soprattutto le aree più degradate del territorio di Vittoria, Marina di Acate e Scoglitti, dove si trovano edifici dismessi e abbandonati, occupati da extracomunitari, e spesso clandestini, dediti alla commissione di reati. Al termine dell’attività volta alla compiuta identificazione dei due cittadini extracomunitari è stato emesso nei loro confronti un provvedimento di espulsione dal Territorio Nazionale, con l’ordine di lasciare l’Italia entro 7 giorni.