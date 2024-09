Incidente sulla A18 tra Fiumefreddo e Calatabiano: 2 persone ferite

Incidente autonomo sull'autostrada A18 Messina-Catania, tra lo svincolo di Fiumefreddo e l'area di servizio di Calatabiano, sulla carreggiata in direzione Messina. Due i feriti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia stradale per la ricostruzione della dinamica, l'esecuzione dei rilievi e la gestione della viabilità. Uno dei feriti è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.