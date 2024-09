Scontro frontale sulla 106: morto un 22enne a Trebisacce

Un ventiduenne Giuseppe Pio Cristiano, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi sulla statale 106 nei pressi dell'uscita nord Trebisacce, è morto a distanza di qualche ora dal ricovero nell'ospedale di Cosenza dove era stato trasportato in gravissime condizioni con l'elisoccorso.

Il giovane viaggiava a bordo di una Citroen C4 che, per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio si sarebbe scontrato frontalmente con con un Mercedes Vito 9 posti.

A causa dello scontro, tra i due veicoli con a bordo i soli conducenti, il traffico sulla statale 106 è rimasto bloccato per alcune ore.

La circolazione è stata deviata su percorsi alternativi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del Suem 118 e gli agenti del distaccamento della Polstrada di Trebisacce che hanno effettuando tutti i rilievi necessari a stabilire con esattezza la dinamica e le cause dell'incidente.