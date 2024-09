Comiso, Polizia locale: operazione estate sicura con controlli straordinari

Più di 200 persone controllate, 35 verbali per violazione del Codice della strada, 4 attività commerciali sanzionate per violazione dell’ordinanza sul divieto di vendita di sostanze alcoliche ed una presenza che si è resa tangibile tanto nel centro storico, quanto nelle zone periferiche della città, divenute, negli anni, i nuovi luoghi di grande aggregazione giovanile. Operazioni che sono state accompagnate, quasi sempre, anche dalla presenza dell’Assessore Dante Di Trapani, il quale commenta così: ”Quest’anno, lo sforzo che è stato profuso nei servizi straordinari estivi è stato davvero importante. Abbiamo investito più risorse e dato vita ad un progetto che molti dei nostri agenti hanno eseguito in maniera encomiabile.Da un lato, l’esigenza di prevenire i fenomeni di disordine nel centro storico e di presidiare, assieme al Commissariato di Ps ed al Comando dei Carabinieri, sul rispetto delle ordinanze sindacali a tutela della quiete pubblica. Dall’altro, l’esigenza di lanciare un segnale importante ai più giovani, raggiungendoli nei posti che frequentano, invitandoli alla prudenza, al rispetto delle regole e, più in generale, della sicurezza stradale”!