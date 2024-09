Scherma Modica, al via la nuova stagione: Scalora convocato all'allenamento nazionale Under 20

Con il mese di settembre parte la nuova stagione agonistica 2024/2025 della Conad Scherma Modica, che segnerà anche il 40º compleanno della società modicana dalla fondazione. La ripartenza è su un doppio fronte. In prima linea, Fernando Scalora vola a Chianciano Terme, convocato dal Commissario Tecnico Cerioni all’allenamento azzurrini di fioretto dal 2 all’8 settembre. Fernando non nuovo all’ambiente della nazionale giovanile, selezionato tra i migliori venti fiorettisti under20 d’Italia, vivrà una settimana di inteso confronto e allenamento. Il ritiro collegiale servirà allo staff tecnico per trarre spunti sulla programmazione dei prossimi impegni agonistici internazionali giovanili, a cui il giovane atleta rappresentante della Scherma Modica aspira a partecipare. Contemporaneamente presso la Sala Scherma al PalaRizza di contrada Mauto, riprendono gli allenamenti con la preparazione fisica guidata dal Professore Emanuele Cappello per tutti gli altri atleti under17 ed under20. Come consuetudine il primo periodo di ripresa degli allenamenti è dedicato principalmente al ricondizionamento fisico/atletico per ritrovare la forma migliore, su cui poi inserire gradualmente gli allenamenti tecnico schermistici. Dalla settimana successiva toccherà agli under14 delle categorie agonistiche riprendere a sudare sulle pedane, a cui successivamente seguiranno anche gli under10. Nella seconda metà di settembre inoltre prenderà il via il 41º Corso Scolastico Gratuito riservato alle bambine e ai bambini di tutte le scuole elementari della città, che dopo aver visto gli ennesimi successi della scherma alle recenti Olimpiadi di Parigi, avranno la possibilità di conoscere lo sport che ha regalato alla provincia di Ragusa la prima medaglia d’oro olimpica.