Il Catania non stecca alla prima al 'Massimino': Benevento battuto con un gol di Carpani

Il Catania non lascia nulla per strada. Incassa tre punti al su debutto casalingo contro il Benevento, vincendo per 1 a 0. E' stato un Catania che ha dominato nella prima frazione digioco, ma ha pure sofferto nella ripresa difendendo con i denti e con le unghie il gol del vantaggio arrivato alla mezz'ora del primo tempo.

La gara parte su ritmi sostenuti e le due squadre a viso aperto. Nei primi tre minuti vanno al tiro dalla distanza Carpani per i padroni di casa e Viviani per gli ospiti. Al 23' arriva lil gol dei siciliani: azione prorompente di Lunetta che va alla conclusione, Nunziante respinge col piede, la sfera arriva a Carpani che calcia in porta trovando anche la deviazione di Viscardi che mette fuori gioco il portiere giallorosso. La replica giallorossa arriva al 45' con un tiro di Lanini che termina di poco alto.

Nella ripresa è il Benevento si presenta in campo con Perlingieri e Borello per Lanini ed Acampora e la partita cambia: i giallorossi attaccano in maniera più convinta ed al Catania non resta che difendere il vantaggio e provare a colpire di rimessa. Al 63' ci prova Talia ma scheggia solo la traversa. Tre minuti dopo il Benevento va vicino al gol: tiro di Borello, Bethers respinge, sulla palla arriva Mancani che calcia a botta sicura ma trova Sturaro che, in scivolata, respinge sulla linea strozzando in gol l'urlo di gioia alla punta giallorossa. L'ultimo brivido arriva al 73' con un tiro di Perlingieri fuori di poco. Il forcing finale non porta a nulla di buono per il Benevento. Il Catania con una gara accorta, riesce ad incamerare punti pesanti.