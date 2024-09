Ad Aci Catena (Catania) i Carabinieri hanno arrestato un 38enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Notato in atteggiamento sospetto in sella a uno scooter, non appena compreso che i militari dell'Arma lo avrebbero perquisito, l'uomo ha consegnato loro spontaneamente sette dosi di cocaina. In tasca i Carabinieri gli hanno trovato120 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio.