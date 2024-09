E' morto a Catania, all'età di 70 anni, il regista Natale Zennaro. Era noto al pubblico televisivo siciliano per avere diretto il programma “Insieme” con Salvo La Rosa e, in particolare, per aver curato le regie delle numerose dirette dedicate alle celebrazioni della festa di Sant’Agata. Lascia la moglie Francesca e due figli.