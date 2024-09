Ufficiali i calendari della serie A-1 di pallanuoto maschile, il via il prossimo 12 ottobre. Debutto esterno per l'Ortigia Siracusa, che farà visita alla Roma Vis Nova, mentre il Telimar Palermo esordirà in casa, ospitando l'Astra Roma. Il derby siciliano è in programma all'ottava giornata, il 30 novembre in casa dei palermitani, il 15 marzo 2025 nella piscina degli aretusei.